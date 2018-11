Behörden rätseln über Ursache für Strandung

Mehr als zwei Dutzend Wale an australischem Strand verendet

Melbourne (AFP) - Ein erneuter Massentod von mehr als zwei Dutzend Walen gibt den australischen Behörden Rätsel auf. 27 Grindwale und ein Buckelwal wurden am Mittwoch an einem abgelegenen Strand des Croajingolong Nationalparks im südöstlichen Bundesstaat Victoria gefunden. Der Pilot eines Privatflugzeugs hatte die Behörden alarmiert.

Walkadaver an australischem Strand © AFP

Nationalparkmitarbeiter fanden bei einer ersten Untersuchung der Säuger am Strand noch acht lebende Tiere vor, die jedoch in einem kritischen Zustand waren, wie die Behörden mitteilten. Bei einem zweiten Besuch waren dann alle Wale verendet. Die Wale waren den Angaben zufolge am Dienstag gestrandet.

Gewebeproben sollen dabei helfen, die mögliche Ursache für die Massenstrandung der Wale zu finden, sagte Gail Wright von der Nationalpark-Verwaltung. "Es ist eines der großen Geheimnisse, wir wissen nicht, weshalb das geschieht." Es handele sich möglicherweise um den größten Vorfall dieser Art in Australien seit den 80er Jahren.

Am Wochenende waren in Neuseeland 145 Grindwale gestrandet. Die Hälfte von ihnen war bei ihrem Fund bereits verendet. Die übrigen wurden eingeschläfert, weil nur sehr geringe Chancen bestanden, sie zu retten. An einer anderen Küste Neuseelands strandeten weitere Wale - sechs der zwölf Tiere wurden am Dienstag gerettet.