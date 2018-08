Ein Verdächtiger tot - Medien berichten von vier Toten und elf Verletzten

Mehrere Tote bei Schießerei während Videospiel-Turnier in Florida

Miami (AFP) - Bei einer Schießerei während eines Videospiel-Wettbewerbs in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind am Sonntag mehrere Menschen getötet worden. "Mehrere Tote vor Ort", teilte das Büro des Sheriffs von Jacksonville im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Viele seien ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Verdächtiger sei tot aufgefunden worden. Medien berichteten von vier Toten und elf Verletzten.

Polizeifahrzeuge in Jacksonville © AFP

Es sei unklar, ob es einen weiteren Schützen gebe, erklärte die Polizei. Das Gebiet um Jacksonville Landing sei "nicht sicher", die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen. "Bleibt weg von dem Gebiet", warnte die Polizei. Der Unterhaltungs- und Einkaufskomplex The Landing werde immer noch durchsucht, teilte die Polizei in mehreren aufeinanderfolgenden Tweets mit.

Die Zeitung "Miami Herald" berichtete, die Schießerei habe sich während eines Videospiel-Turniers ereignet. Es gebe vier Tote und elf Verletzte. Die Zeitung "LA Times" meldete unter Berufung auf einen Teilnehmer, der Schütze habe an dem Turnier teilgenommen und verloren.

Das Madden 19 American Football Turnier wurde in der Bar GLHF Game Bar ausgetragen. Madden ist das offizielle Videospiel der National Football League - der Profiliga des American Football - und äußerst beliebt in den USA.

Die Polizei rief Menschen, die sich in dem Komplex eingeschlossen hatten, auf, dort zu bleiben und den Notruf zu wählen.

Drini Gjoka, der für das Team Complexity Gaming an dem Wettbewerb teilnahm, wurde nach Angaben seines Leiters Jason Lake am Daumen verletzt. Er habe sich in Sicherheit bringen können. Der 19-jährige Drini erklärte auf Twitter, er werde "nie wieder irgendetwas für selbstverständlich halten. Das Leben kann in einer Sekunde vorbei sein".