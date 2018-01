Bus kommt in Nümbrecht von schneeglatter Straße ab

Mehrere Verletzte bei Schulbusunfall in Nordrhein-Westfalen

Gummersbach (AFP) - Bei einem Schulbusunfall in Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen sind mindestens acht Menschen leicht verletzt worden. Der Bus geriet nach ersten Erkenntnissen am Mittwochmorgen auf einer abschüssigen und schneeglatten Straße außer Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Gummersbach mitteilte. Dabei wurden der Busfahrer sowie sieben weitere Insassen leicht verletzt. Nähere Angaben zu den Verletzten gab es zunächst nicht.

Am Dienstag waren bei einem schweren Busunfall in Baden-Württemberg 44 Menschen, die meisten davon Schüler, verletzt worden. Der Schulbus krachte in Eberbach bei Mannheim in einer Linkskurve gegen eine Hauswand. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.