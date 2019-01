Autofahrer stand womöglich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Auto und Polizeitransporter in Berlin

Berlin (AFP) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Polizeitransporter sind in Berlin sieben Menschen verletzt worden. Der 24-jährige Pkw-Fahrer und eine 25-jährige Polizistin mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die beiden Fahrzeuge stießen in der Nacht zum Sonntag auf einer Kreuzung in Wilmersdorf zusammen, als der Fahrer eines Carsharing-Wagens nach links abbiegen wollte. Möglicherweise stand der 24-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen, auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.