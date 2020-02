Dreiviertel der Opfer mit Vorerkrankungen - Sterblichkeitsrate bei 2,1 Prozent

Mehrzahl der Coronavirus-Toten über 60 Jahre alt und aus Hubei-Provinz

Peking (AFP) - Das neuartige Coronavirus ist nach Angaben der chinesischen Behörden vor allem für ältere Menschen mit Vorerkrankungen tödlich. 80 Prozent der bislang 425 Toten in China seien über 60-Jährige gewesen, Dreiviertel litten an Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck, erklärte die Nationale Gesundheitskommission am Dienstag. Die Sterblichkeitsrate liegt demnach bei 2,1 Prozent und damit bislang weit unter den zehn Prozent der Sars-Epidemie Anfang der 2000er Jahre.

Die Sterblichkeitsrate des Coronavirus liegt bei 2,1 Prozent © AFP

Mehr als 97 Prozent der Opfer des neuen Erregers kamen laut der Kommission aus der zentralchinesischen Provinz Hubei, die als Zentrum des Virenausbruchs gilt. Das bislang jüngste bekannte Todesopfer soll ein 36-Jähriger ohne Vorerkrankungen aus der Millionenmetropole Wuhan sein. Es wird vermutet, dass der Erreger der Lungenkrankheit auf einem mittlerweile geschlossenen Markt in der Elf-Millionen-Stadt von einem Wildtier auf den Menschen übergegangen ist. Außerhalb von Hubei soll die Sterblichkeitsrate unter 0,2 Prozent liegen.

Das Coronavirus war im Dezember in Hubei erstmals beim Menschen aufgetreten und hatte sich von dort aus in ganz China und in mindestens 24 Länder weltweit verbreitet. In der Volksrepublik haben sich nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 20.000 Menschen infiziert. Hinzu kommen zwei Todesfälle in Hongkong und den Philippinen. In Deutschland gibt es bislang zwölf bestätigte Erkrankungen.