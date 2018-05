First Lady: Fühle mich großartig

Melania Trump äußerst sich zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand

Washington (AFP) - US-First-Lady Melania Trump hat sich zu Spekulationen über ihren Gesundheitszustand zu Wort gemeldet und versichert, dass es ihr gut geht. "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen und darüber spekulieren, wo ich bin und was ich tue", schrieb die 48-Jährige am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Seien Sie versichert, dass ich hier im Weißen Haus bin mit meiner Familie, ich mich großartig fühle und hart für Kinder und das amerikanische Volk arbeite."

Melania Trump © AFP

Melania Trump war zuletzt am 10. Mai öffentlich aufgetreten, als sie ihren Mann Donald Trump zum Empfang dreier aus Nordkorea freigelassener US-Bürger in Maryland begleitete. Am 14. Mai wurde die gebürtige Slowenin wegen einer "gutartigen" Erkrankung an der Niere operiert. Die Operation verlief nach Angaben der Sprecherin ohne Komplikationen. Anschließend verbrachte Melania den Großteil der Woche im Walter-Reed-Militärhospital bei Washington.

Bei dem Ex-Model war der Sprecherin zufolge eine sogenannte Embolisation angewendet worden. Dabei handelt es sich um den künstlichen Verschluss von Blutgefäßen. Mit der Prozedur wird in der Regel die Blutzufuhr zu gut- oder bösartigen Tumoren gestoppt.