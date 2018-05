Sprecherin: "Gutartige" Erkrankung - Noch ein paar Tage im Krankenhaus

Melania Trump an den Nieren operiert

Washington (AFP) - US-Präsidentengattin Melania Trump ist an den Nieren operiert worden. Es habe sich um eine "gutartige" Erkrankung gehandelt, teilte die Kommunikationschefin der First Lady, Stephanie Grisham, am Montag in Washington mit. Der Eingriff sei ohne Komplikationen und erfolgreich verlaufen. Die Frau von Präsident Donald Trump wird den Angaben zufolge voraussichtlich noch die ganze Woche im Walter-Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington bleiben.

Melania Trump hat eine Nierenoperation hinter sich © AFP

Nach Angaben der Sprecherin wurde bei der 48-jährigen eine sogenannte Embolisation angewendet. Dabei handelt es sich um den künstlichen Verschluss von Blutgefäßen. Mit der Prozedur wird in der Regel die Blutzufuhr an gut- oder bösartige Tumore gestoppt.