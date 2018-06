"Es ist mir wirklich egal. Und Dir?"

Melania Trump sorgt mit Spruch auf Jacke für Aufsehen

Washington (AFP) - In einer medienträchtigen Inszenierung hat US-Präsidentengattin Melania Trump ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko besucht - ein Großteil der öffentlichen Aufmerksamkeit wurde dabei aber durch ihre rätselhafte Kleiderwahl absorbiert. Beim Besteigen des Flugzeugs in Richtung Texas trug die First Lady am Donnerstag eine olivgrüne Kapuzenjacke , auf deren Rückseite der Spruch prangte: "Es ist mir wirklich egal. Und Dir?"

US-Präsidentengattin Melania Trump in der Jacke, über die nun wild im Internet spekuliert wird © AFP

In den Onlinetzwerken setzten sofort Spekulationen darüber ein, ob es sich einfach um eine unbedachte Kleiderwahl handelte oder ob die Präsidentengattin damit eine verschlüsselte Botschaft aussenden wollte. Einige Nutzer des Kurzbotschaftendienstes Twitter vertraten gar die Ansicht, Melania Trump habe damit ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Einwandererkinder bekundet.

US-Präsident Donald Trump schaltete sich daraufhin in die Debatte ein und erklärte, seine Frau habe vielmehr die Medien für falsche Berichte kritisieren wollen: Der Spruch "bezieht sich auf die Fake-News-Medien", twitterte Trump. "Melania hat gelernt, wie unehrlich sie sind, und es ist ihr inzwischen wirklich egal!"

Die Sprecherin der Präsidentengattin, Stephanie Grisham, hatte zuvor allerdings noch versichert, das der Spruch keinen tieferen Sinn habe: "Es ist eine Jacke. Es gibt keine versteckte Botschaft". Sie hoffe, dass sich die Medien nach dem "wichtigen Besuch" der First Lady an der Grenze nun nicht auf ihre Garderobe fokussieren würden.

Bei ihrer Ankunft in McAllen in Texas hatte die First Lady das kontrovers diskutierte Kleidungsstück gegen eine cremefarbene Jacke im Safari-Look ausgetauscht. Bei ihrer Rückkehr nach Washington kehrte sie dann jedoch wieder zu ihrem ursprünglichen Outfit zurück - trotz schwüler Hitze in der Hauptstadtregion.

Bei der umstrittenen Jacke soll es sich um ein preisgünstiges Stück der spanischen Kette Zara handeln. Dies ist an sich schon ungewöhnlich für das frühere Model, das gern exquisite Garderobe trägt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Melania Trump mit ihrer Kleiderwahl für Stirnrunzeln sorgt. Im vergangenen Jahr stakste sie auf extremen Stilettoabsätzen durch das texanische Houston, um die vom Hurrikan "Harvey" angerichteten Verwüstungen zu besichtigen.

Politisch hatte Melania Trump vor einigen Tagen viel Aufsehen erregt, als sie öffentlich in die Kritik an den Familientrennungen im Zuge der Einwanderungspolitik ihres Mannes einstimmte. "Frau Trump hasst es zu sehen, wie Kinder von ihrer Familie getrennt werden", sagte ihre Sprecherin Grisham damals. Die USA müssten nach Ansicht der First Lady ein Land sein, "das mit Herz regiert".

Allerdings vermied es die Präsidentengattin in diesem Statement, ihrem Mann die Verantwortung für die Familientrennungen zuzuweisen. Angesichts der öffentlichen Empörung hat Trump inzwischen ein Dekret zum Stopp der hochumstrittenen Trennungen von Einwandererfamilien an der Grenze unterzeichnet.