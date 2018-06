Lange Abwesenheit von First Lady löste Spekulationen aus

Melania Trump tritt erstmals nach Wochen wieder öffentlich auf

Washington (AFP) - Nach mehr als dreiwöchiger Abwesenheit ist US-First Lady Melania Trump erstmals wieder öffentlich aufgetreten. Die Frau von Präsident Donald Trump nahm am Montag (Ortszeit) gemeinsam mit ihrem Mann an einem Empfang für Angehörige getöteter Soldaten teil und stellte anschließend Fotos davon ins Internet. Zuvor hatte sich die First Lady 25 Tage lang nicht öffentlich gezeigt und damit Spekulationen ausgelöst.

Melania Trump am 7. Mai © AFP

Zuletzt war Melania Trump am 10. Mai öffentlich aufgetreten. Vier Tage später wurde sie nach Angaben des Weißen Hauses wegen einer gutartigen Erkrankung an der Niere operiert. Anschließend verbrachte sie fünf Tage im Krankenhaus. Am Sonntag hatte ihre Sprecherin mitgeteilt, die First Lady werde den US-Präsidenten weder zum G7-Gipfel in Kanada noch zum Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur begleiten.

Melania Trumps lange Abwesenheit hatte Spekulationen ausgelöst. So hatte es Gerüchte gegeben, sie sei wieder nach New York gezogen oder arbeite mit Sonderermittler Robert Mueller zusammen. Andere Beobachter spekulierten, das frühere Model erhole sich von einer heimlichen Schönheitsoperation.

In der vergangenen Woche hatte die First Lady sich zu den Spekulationen geäußert: "Ich sehe, dass die Medien Überstunden machen und darüber spekulieren, wo ich bin und was ich tue", schrieb die 48-Jährige im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Seien Sie versichert, dass ich hier im Weißen Haus bin mit meiner Familie, mich großartig fühle und hart für Kinder und das amerikanische Volk arbeite."

Die Formulierung "Überstunden machen" hatte wiederum den Verdacht geweckt, in Wirklichkeit habe Donald Trump die Twitter-Botschaft geschrieben: Der US-Präsident nutzt diese Formulierung häufig in seiner Kritik an den Medien.