Menschenrechtsgericht urteilt zu Klagen von Mitgliedern der Sekte "Zwölf Stämme"

Straßburg (AFP) - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verkündet am Donnerstag (gegen 11.00 Uhr) sein Urteil zu den Klagen von Mitgliedern der Sekte "Zwölf Stämme", denen nach brutalen Züchtigungen das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Bei den Klägern handelt es sich um vier Elternpaare, die in zwei Gemeinschaften der Sekte in Bayern lebten. Sie werfen den deutschen Behörden einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Schutz des Familienlebens vor.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg © AFP

Die Prügelpraxis bei den "Zwölf Stämmen" war 2013 durch Medienberichte ans Licht gekommen. Daraufhin schritten die Jugendämter ein und ordneten die Unterbringung von rund 40 Kindern in Pflegefamilien oder Heimen an. Zuvor hatten Aussteiger berichtet, dass Kinder von ihren Eltern, Lehrern oder anderen Sektenmitgliedern bereits ab dem Alter von zwei Jahren mit Rutenschlägen misshandelt wurden. Die Sekte beschloss schließlich, sich in der Tschechischen Republik niederzulassen - wo Prügelstrafen nicht gänzlich verboten sind. Ihre letzten Mitglieder verließen Bayern Anfang vergangenen Jahres.