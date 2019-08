61-Jährige kam durch kleinen Auftritt zu Hauptrolle in Dokudrama

Merkel-Darstellerin Reichenwallner hätte gern Kartoffelsuppenrezept der Kanzlerin

Osnabrück (AFP) - Die Schauspielerin Heike Reichenwallner, die im ZDF-Dokudrama "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge" kommende Woche die Kanzlerin darstellt, wüsste gerne mehr über deren Kochkünste. Sie würde Merkel bei einem persönlichen Treffen "vielleicht nach ihrem Kartoffelsuppenrezept fragen", sagte Reichenwallner der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Ihre Kartoffelsuppe soll nämlich hervorragend sein."

Die echte Angela Merkel Mitte August in Ungarn © AFP

An die Rolle sei sie durch einen kleinen Auftritt im vergangenen Jahr gekommen, sagte die 61-Jährige: "Ich habe Anfang 2018 schon mal die Kanzlerin gespielt, aber nur in einer kleinen Szene bei Klaas Heufer-Umlauf in der 'Late Night Berlin Show'. Das war reine Satire, da reichte es, so auszusehen wie Angela Merkel." Bis dahin sei ihr gar nicht bewusst gewesen, dass sie Ähnlichkeit mit der Kanzlerin hat.

"Es gab ein E-Casting mit dem Handy, also nicht gerade gehobenes Niveau - ich hab mir einfach einen Blazer angezogen, eine Kette umgebunden, die Haare hinter die Ohren gekämmt und gedacht: Na ja, vielleicht hilft's ja."