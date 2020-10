Merkel berät mit elf Großstadt-Bürgermeistern über Corona-Lage

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit den Bürgermeistern von elf deutschen Großstädten über die steigenden Corona-Infektionszahlen beraten (12.30 Uhr). Die Kanzlerin will sich nach Angaben eines Regierungssprechers in der Video-Konferenz "über die Corona-Lage und die vor Ort eingeleiteten Maßnahmen informieren". Die Bürgermeister vertreten Städte, die derzeit besonders hohe Infektionsraten verzeichnen.

Kanzlerin Merkel © AFP

Mit dabei sind nach "Spiegel"-Informationen die Stadtoberhäupter aus Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart. Nach Angaben des Regierungssprechers ist der Termin nicht presseöffentlich.