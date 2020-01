Merkel empfängt Prinzenpaare und Narrenherrscher aus ganz Deutschland

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Mittwoch (13.00 Uhr) Karnevalisten aus ganz Deutschland im Kanzleramt. Zu dem traditionellen Tollitätenempfang werden Prinzenpaare und Narrenherrscher aus 14 Bundesländern erwartet. Organisiert wird der Empfang vom Bund Deutscher Karneval.

Kanzlerin Angela Merkel mit Karnevalisten © AFP

Die Karnevalssaison in Deutschland läuft bereits seit Jahresbeginn auf vollen Touren. In gut vier Wochen steuert das närrische Treiben dann seinem Höhepunkt zu: Am 20. Februar wird in den Karnevalshochburgen Weiberfastnacht gefeiert und damit der Straßenkarneval eingeläutet. Der Rosenmontag fällt diesmal auf den 24. Februar. Zwei Tage später heißt es dann wieder: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.