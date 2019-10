36-jähriger Nepalese bestieg alle Achttausender in sieben Monaten

Messner: Bergsteiger-Rekord von Nirmal Purja "einzigartige Leistung"

Kathmandu (AFP) - Mit der Besteigung aller 14 Achttausender in nur sieben Monaten hat der Nepalese Nirmal Purja selbst die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner beeindruckt. Purjas Rekord sei eine "einzigartige bergsteigerische Leistung", lobte Messner seinen nepalesischen Kollegen am Dienstag in einer Erklärung an die Nachrichtenagentur AFP.

Reinhold Messner © AFP

Messner rühmte Purja für die "logistische Vorbereitung" und "Umsetzung" seines Projekts. Der 36-jährige Nepalese habe sich genau an seine Pläne gehalten. Der 75-jährige Italiener Messner war der erste Mensch, der 1986 die komplette Achttausender-Reihe geschafft hatte.

Der ehemalige Elitesoldat Purja hatte am Dienstag auf Facebook verkündet, dass er den bisherigen Rekord für die schnellste Besteigung aller Achttausender gebrochen habe. Demnach hatte er sein ehrgeiziges Projekt im April dieses Jahres begonnen und nun mit der Besteigung seines letzten Achttausenders, dem 8027 Meter hohen Shishapangma in China, beendet.

Der bisherige Rekordhalter, der polnische Bergsteiger Jerzy Kukuczka, hatte seinen Rekord 1987 nach rund sieben Jahren und elf Monaten aufgestellt.