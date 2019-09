Sänger James Hetfield mit Drogenproblemen in Entzugsklinik

Metallica verschiebt Tournee in Australien und Neuseeland

Washington (AFP) - Die US-Band Metallica hat ihre ab Mitte Oktober geplante Tour in Australien und Neuseeland verschoben. Grund seien Drogenprobleme ihres Sängers James Hetfield, teilten die anderen Bandmitglieder am Freitag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Wie die meisten von euch sicher wissen, kämpft unser Bruder James seit Jahren mit Drogenproblemen." Leider habe er sich nun wieder in Behandlung begeben müssen.

Metallica-Sänger James Hetfield © AFP

Das erste Konzert der Tournee in Australien hätte am 17. Oktober stattfinden sollen. Alle bereits gekauften Karten würden erstattet, teilte die Band mit.

Metallica hatte sich 1981 im kalifornischen Los Angeles gegründet und wurde zu einer der erfolgreichsten Heavy-Metal-Bands der Welt. Sie verkaufte Millionen Alben und landete große Hits wie "Nothing Else Matters", "Harvest of Sorrow" oder "The Unforgiven".