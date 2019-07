Michael-Jackson-Fans verklagen mutmaßliche Missbrauchsopfer

Orléans (AFP) - Gut zehn Jahre nach dem Tod von US-Popstar Michael Jackson haben Fans in Frankreich zwei mutmaßliche Missbrauchsopfer verklagt. Drei Fanclubs warfen dem 41-jährigen James Safechuck und dem 36 Jahre alten Wade Robson vor, ihr Idol in dem Dokumentarfilm "Leaving Neverland" zu diffamieren.

Michael Jackson died in 2009 and his fans are taking legal action over a hit documentary in which two men speak about being allegedly abused by the singer when they were children