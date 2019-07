Aachener Polizisten beruhigen erschrockene Frau - TV-Gerät vergessen

Mieterin schlägt Einbruchsalarm wegen fremder Stimmen aus dem Fernseher

Aachen (AFP) - Wegen fremder Stimmen in ihrer Wohnung hat eine Mieterin in Aachen die Polizei alarmiert. Die ältere Frau schrieb die Geräusche in der Nacht zum Mittwoch Einbrechern zu, wie die Ordnungshüter berichteten. Die Beamten konnten jedoch am "Einsatzort" schnell Entwarnung geben: Die Anruferin hatte lediglich vergessen, in ihrem Wohnzimmer das Fernsehgerät auszuschalten.

Blaulicht der Polizei © AFP

"Kann passieren", hieß es im Polizeibericht. Die herbeigerufenen Beamten beruhigten die erschrockene Frau und spendeten ihr Trost.