Box-Legende kündigt Showkampf an

Mike Tyson steigt mit 54 wieder in den Ring

Los Angeles (AFP) - Schwergewichts-Boxlegende Mike Tyson kehrt mit 54 Jahren in den Ring zurück: Am 12. September will er bei einem Showkampf gegen den drei Jahre jüngeren Roy Jones Jr. antreten, wie er am Donnerstag ankündigte.

Mike Tyson im September 2019 © AFP

Seit einer Niederlage gegen Kevin McBride vor 15 Jahren ist der frühere Schwergewichts-Champion Tyson nicht mehr öffentlich in den Ring gestiegen. Seit einigen Wochen verbreitet er im Internet Videos, die ihn beim Training zeigen.