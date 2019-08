Popstar: "Ich habe nichts zu verbergen"

Miley Cyrus weist nach Trennung von Ehemann Hemsworth Fremdgeh-Gerüchte zurück

Los Angeles (AFP) - US-Popstar Miley Cyrus hat nach der Trennung von ihrem Ehemann Liam Hemsworth Gerüchte zurückgewiesen, sie habe den australischen Schauspieler betrogen. "Ich habe nichts zu verbergen", schrieb die 26-Jährige am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Sie könne nicht den Vorwurf hinnehmen, gelogen zu haben, um ein "Verbrechen zu vertuschen, das ich nicht begangen habe".

Cyrus und Hemsworth © AFP

In einer Reihe von Tweets führte die Sängerin frühere Jugendsünden auf. "Ich kann viele Dinge zugeben, aber ich weigere mich zuzugeben, dass meine Ehe wegen Fremdgehens endete", schreib Cyrus. "Es gibt hier keine Geheimnisse aufzudecken." Sie sei keine "Lügnerin".

Hemsworth hatte Mitte August die Trennung von Cyrus bestätigt. Das Paar hatte zehn Jahre lang mit Unterbrechungen eine turbulente Beziehung geführt und im vergangenen Dezember geheiratet.

Am Donnerstag schrieb die Musikerin, sie habe eine "gesunde Entscheidung" treffen müssen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. "Ich bin so gesund und glücklich wie lange nicht mehr." Cyrus hatte kürzlich in einem Interview gesagt, sie passe nicht in die "stereotype Ehefrau-Rolle". Außerdem fühle sie sich sexuell stark zu Frauen hingezogen.

Cyrus wurde durch die Disney-Serie "Hannah Montana" zum Kinderstar, bevor sie eine Karriere als Popmusikerin startete. Liam Hemsworth wurde unter anderem durch seine Rolle in den "Hunger Games"-Filmen bekannt. Sei Bruder Chris verkörpert in den Marvel-"Avengers"-Filmen den Superhelden Thor.