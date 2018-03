Millionen Menschen schalten während der "Earth Hour" das Licht aus

Berlin (AFP) - Im Rahmen der alljährlichen Klimaschutzaktion "Earth Hour" wollen am Samstag rund um den Globus Millionen von Menschen für eine Stunde das Licht ausschalten. An der von Umweltschutzverbänden beworbenen Aktion beteiligen sich mehr als 7000 Städte in zahlreichen Ländern und lassen jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit wichtige Bauwerke im Dunkeln versinken.

Christus-Statue in Rio vor und während der "Earth Hour" © AFP

In Berlin geht am Brandenburger Tor die Beleuchtung aus, in Paris am Eiffelturm und in Sydney an der berühmten Oper. Auch Privathaushalte sind zur Teilnahme aufgerufen. Die "Earth Hour" soll die Forderung nach verstärkten Anstrengungen zum Schutz von Klima und Umwelt unterstreichen. Zudem wollen die Aktivisten in diesem Jahr für den Artenschutz werben.