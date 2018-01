Millionenklage gegen Hip-Hop-Produzenten Russell Simmons wegen Vergewaltigung

Los Angeles (AFP) - Die Filmemacherin Jennifer Jarosik hat den Hip-Hop-Produzenten Russell Simmons wegen Vergewaltigung verklagt. Die 37-Jährige fordert fünf Millionen Dollar (4,05 Millionen Euro) Entschädigung für die psychische Belastung und die Behandlung einer Depression, wie aus der am Mittwoch bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift hervorgeht.

Rap mogul Russell Simmons -- shown here in February -- says he is stepping down from his businesses so as not to "be a distraction" in the wake of sexual misconduct allegations against him