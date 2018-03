Viele der Opfer erstickt

Mindestens 13 Tote bei Hochhausbrand in Vietnam

Hanoi (AFP) - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Vietnam sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden. Nach Angaben der Behörden brach das Feuer in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht in einem Häuserkomplex im südvietnamesischen Ho-Tschi-Minh-Stadt aus. Demnach breiteten sich die Flammen von den unteren Etagen nach oben aus.

Bewohner versuchten sich mit einem improvisierten Seil zu retten © AFP

Eine Behördenvertreterin sagte der Nachrichtenagentur AFP, viele der Opfer seien bei dem Versuch erstickt, sich in höheren Etagen vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Die genaue Unglücksurache sei noch unklar. Medienberichten zufolge könnte das Feuer in der Tiefgarage ausgebrochen sein, die mehrere Häuser miteinander verbindet. Der Häuserkomplex umfasst mehrere Gebäude mit 15 bis 22 Stockwerken.

ck/