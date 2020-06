Zahlreiche weitere Menschen in Abidjan vermisst

Mindestens 13 Tote durch Schlammlawine in Elfenbeinküste

Abidjan (AFP) - Durch eine enorme Schlammlawine sind in der Elfenbeinküste mindestens 13 Menschen getötet worden. Weitere Menschen wurden nach dem Unglück am Donnerstag in einem armen Vorort der Wirtschaftsmetropole Abidjan vermisst, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Unter den zahlreichen Vermissten seien auch Kinder, berichteten Anwohner. Etwa zehn Menschen wurden laut ihren Schilderungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Szene des Unglücks in Abidjan © AFP

Die Schlammlawine hatte sich nach heftigen Regenfällen im nördlichen Vorort Anyama gelöst. Nach dem Unglück bot sich ein Bild der Verwüstung. Stücke von blauen Wänden und Teile von Blechdächern ragten aus dem Schlamm hervor. Die Lawine riss nach Angaben der Behörden 20 Behausungen mit.

Am Donnerstagnachmittag waren hunderte Menschen an der Unglücksstelle im Einsatz. Bis zu den Knien im Schlamm eingesunken suchten sie nach Überlebenden oder persönlichen Dokumenten. Eisenbahnschienen auf der Strecke zwischen Abidjan und Ouagadougou, der Hauptstadt des benachbarten Burkina Faso, schwebten in der Luft, da auch ein vier bis fünf Meter hoher Erdhügel, auf dem die Schienen verlegt waren, eingebrochen war.

"Ich habe meinen dreijährigen Sohn verloren und suche nach seiner Leiche", sagte Aboubacar Dagnon. Das Haus seiner Frau wurde von der Schlammlawine erfasst. Dagnon fügte hinzu, dass ein Entwässerungstunnel monatelang verstopft gewesen war und sich dadurch ein Wasserreservoir gebildet hätte.

Ein Bewohner sagte, ein Teil eines Hügels sei gegen 8.00 Uhr morgens nach dem Bruch eines Entwässerungskanals weggebrochen und auf die Häuser herabgestürzt sei. Für die obdachlos gewordenen Menschen seien Zelte errichtet worden.

Erdrutsche kommen während der Regenzeit in dem westafrikanischen Land immer wieder vor. Sie richten häufig schwere Schäden in Armenvierteln an, die sich an Hügeln hochziehen. Abidjan beheimatet rund fünf Millionen Menschen, von denen viele in einfachen Barackensiedlungen wohnen. Die Regenzeit in Abidjan begann im Mai und dauert normalerweise bis Ende Juli.

Bei schweren Regenfällen am Wochenende sei bereits ein Mensch gestorben, teilte der Präfekt von Abidjan Vincent Toh Bi mit. In der Metropole kamen im Juni 2018 bei einer Überschwemmung achtzehn Menschen ums Leben. Die Behörden ließen daraufhin die Häuser in den am stärksten gefährdeten Teilen der Stadt abreißen.