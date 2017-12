Feuer in Restaurant ausgebrochen - Viele junge Frauen unter den Toten

Mindestens 14 Tote bei Brand in Mumbai

Mumbai (AFP) - Bei einem Brand in einem Restaurant in der indischen Metropole Mumbai sind am Freitag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Bei elf der Todesopfer handele es sich um junge Frauen, die eine Geburtstagsfeier auf dem Dach des Gebäudes feierten, teilte die Behörden mit. Nach Angaben von Ärzten erstickten sie, nachdem sie offenbar versucht hatten, aus dem brennenden Gebäude zu entkommen.

Zerstörung nach Brand in Mumbai © AFP

Das Feuer war gegen Mittag (Ortszeit) im Gebäudekomplex Kamala Mills im Stadtzentrum ausgebrochen. Kamala Mills beherbergt mehrere Restaurants, Geschäfte und Hotels.

Medienberichten zufolge brach das Feuer im obersten Stock aus, nach rund einer halben Stunde habe das gesamte Gebäude in Flammen gestanden. Eine Zwischendecke sei eingestürzt und habe die Menschen in dem Gebäude eingeschlossen.

Fernsehbilder zeigten zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungskräften am Unglücksort. Zunächst war von 15 Toten die Rede gewesen. Das Feuer wurde schließlich gelöscht. Die Verletzten hätten das Krankenhaus bereits wieder verlassen können, sagte der Direktor der KEM-Klinik in Mumbai.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei leitete Vorermittlungen gegen die Besitzer des Restaurants ein. Hausbrände sind in Indien keine Seltenheit. Die Sicherheitsvorkehrungen sind oft unzureichend, bestehende Regeln werden häufig nicht angewandt.