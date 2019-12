Bus mit Pilgern von Straße abgekommen und 70 Meter in die Tiefe gestürzt

Mindestens 14 Tote bei Busunglück in Nepal

Kathmandu (AFP) - In Nepal sind bei eine Busunglück mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Fahrgäste des mit hinduistischen Pilgern besetzten Busses wurden am Unfallort im Bezirk Sindhupalchowk tot geborgen, sagte der örtliche Polizeichef Prajwal Maharjan am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Verletzte seien in einem Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Verkehrspolizei waren unter den Toten auch vier Kinder. 18 weitere Insassen des Busses wurden verletzt.

Schweres Busunglück in Nepal © AFP

Der Bus war auf der Rückreise von dem beliebten Hindu-Tempel Kalinchowk Bhagawati auf 4000 Metern Höhe. Nach Polizeiangaben kam das Fahrzeug von der Straße ab und stürzte 70 Meter in die Tiefe. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst offen.

In Nepal sind Verkehrsunfälle häufig. Gründe sind unter anderem der schlechte Zustand von Straßen und Autos.