Nach schweren Regenfällen verschütten Abfallmassen mehrere Häuser

Mindestens 14 Tote durch Müll-Lawine in Mosambiks Hauptstadt Maputo

Maputo (AFP) - Durch heftigen Regen ins Rutschen geratene Müllmassen haben in einem Armenviertel von Mosambiks Hauptstadt Maputo mindestens 14 Menschen in den Tod gerissen. Die Abfall-Lawine einer benachbarten Müllkippe habe die Einwohner des Viertels Hulene am Stadtrand von Maputo in der Nacht zum Montag im Schlaf überrascht, teilten die Rettungskräfte mit. Fünf Häuser seien zerstört worden. Die Rettungskräfte rechneten mit weiteren Opfern.

Müllkippe in Maputo © AFP

In den zerstörten Häusern lebten offenbar mehr Menschen, als bisher tot geborgen wurden, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Daher werde die Suche nach möglichen weiteren Opfern fortgesetzt.

Nach Angaben der Vertreterin der Bewohner von Hulene, Teresa Mangue, war die Müllkippe bereits vor mehr als zehn Jahren voll und hätte geschlossen werden müssen. Stattdessen sei dort aber weiter Abfall aufgetürmt worden. "Die Folge sehen wir jetzt", sagte Mangue der Nachrichtenagentur AFP.

Am Sonntag hatten in Maputo heftige Regenfälle eingesetzt. In der Folge gab es in der Hauptstadt des südafrikanischen Landes Überschwemmungen. Häuser wurden beschädigt und Straßen überflutet.