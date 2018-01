Weitere Häuser beschädigt - Gasleck als Ursache vermutet

Mindestens 14 Verletzte bei Hauseinsturz in Antwerpen

Brüssel (AFP) - Bei einem durch eine Explosion ausgelösten Hauseinsturz in Antwerpen sind mindestens 14 Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen seien schwer verletzt, teilte die Polizei in der belgischen Hafenstadt am Dienstag mit. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei aus. Der Fernsehsender RTBF berichtete, vermutlich habe ein Gasleck die Explosion am Montagabend ausgelöst.

Belgische Medien sprechen von Gasexplosion © AFP

Die Explosion zerstörte oder beschädigte mehrere Gebäude. Rettungskräfte zogen 14 Menschen aus den Trümmern hervor und brachten sie in Krankenhäuser. Eines der Opfer war laut Polizei in einem lebensbedrohlichen Zustand, fünf weitere waren ebenfalls sehr schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen ging die Suche nach möglichen Verschütteten weiter. Die Rettungskräfte schlossen nicht aus, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befanden. Das Unglück ereignete sich im Zentrum der Stadt nahe des Paardenmarkts.

Die Polizei schloss umgehend einen terroristischen Hintergrund aus. Belgien befindet sich seit einem Anschlag mit 16 Toten in Brüssel im März 2016 in höchster Alarmbereitschaft.