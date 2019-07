Maschine stürzt in Wohngebiet in Garnisonsstadt Rawalpindi

Mindestens 15 Tote bei Absturz von Militärflugzeug in Pakistan

Rawalpindi (AFP) - Beim Absturz eines Militärflugzeugs in Pakistan sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zwölf weitere Menschen verletzt, als das Flugzeug am Dienstag in der Garnisonsstadt Rawalpindi abstürzte. Die Maschine zerschellte demnach in einem Wohngebiet von Rawalpindi. Sicherheitskräfte riegelten die Absturzstelle ab.

Militärflugzeug in Rawalpindi abgestürzt © AFP

Bei den geborgenen Toten handle es sich um zehn "Zivilisten" und fünf Besatzungsmitglieder, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Rawalpindi liegt nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.