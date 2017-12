Auseinandersetzung in der Wüstenregion Tibesti

Mindestens 15 Tote bei Kämpfen zwischen Goldsuchern im Tschad

N'Djamena (AFP) - Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Goldsuchern im äußersten Norden des Tschad sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Wie am Dienstag aus Sicherheitskreisen verlautete, begannen die Gefechte am Montag zwischen einem Ortsansässigen und einem Fremden in der abgelegenen Wüstenregion Tibesti nahe der Grenze zu Libyen. Dabei sei einer der Männer getötet worden. Daraufhin habe es eine größere bewaffnete Auseinandersetzung gegeben, bei der rund 15 weitere Menschen getötet und mehrere verletzt worden seien.

Die Region Tibesti im Tschad lockt viele Goldschürfer an © AFP

Medienberichten entsandte die Armee Patrouillen in die Gegend, um weitere Kämpfe zu verhindern. In Tibesti waren im 2012 Goldvorkommen entdeckt worden. Der Fund lockte Goldsucher aus dem In- und Ausland an. Immer wieder führt der Konkurrenzkampf um das Edelmetall zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Zugereisten. Erst im Oktober waren dabei zehn Menschen getötet worden.