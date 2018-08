Weitere 26 Menschen bei Unfall auf kurvenreicher Straße verletzt

Mindestens 16 Tote bei Busunglück in Bulgarien

Sofia (AFP) - Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 26 Menschen wurden nach Angaben von Innenminister Valentin Radew am Samstag bei dem Unfall nahe der Stadt Swoge im Nordwesten des Landes verletzt.

Unglücksstelle nahe Swoge © AFP

Der mit bulgarischen Touristen besetzte Bus kam bei heftigem Regen auf einer kurvenreichen Straße vom Weg ab und stürzte in ein Flussbett. Vier weitere Autos wurden laut Polizei beschädigt.

An Bord waren Mitglieder eines Rentnerclubs auf dem Rückweg von einer Kloster-Besichtigung. Laut Verkehrsminister Anguel Popow war der 2001 gebaute Bus nicht wie vorgeschrieben Anfang des Monats einer technischen Kontrolle unterzogen worden.

In Bulgarien verunglücken jedes Jahr rund tausend Menschen im Straßenverkehr tödlich. Das Straßennetz im ärmsten EU-Land ist in schlechtem Zustand und viele Autos sehr alt. Bei einem Busunglück im April waren in der Nähe der Hauptstadt Sofia sechs Menschen ums Leben gekommen und rund 20 verletzt worden.