Verheerender Brand in Wellnessanlage

Mindestens 19 Tote bei Hotelbrand in China

Peking (AFP) - Bei einem Brand in einem chinesischen Kurhotel sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. 23 weitere wurden laut Medienberichten bei dem Feuer in Harbin im Nordosten des Landes verletzt. Der Brand brach demnach am frühen Samstagmorgen in dem Hotel aus, das zu einer Wellnessanlage an einer heißen Quelle gehörte. Das Hotel wurde auf einer Fläche von 400 Quadratmetern von den Flammen verwüstet.

Ausgebranntes Hotel in Harbin © AFP

Der Hotelbetreiber wurde laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua festgenommen, eine Ermittlung zu den Brandursachen wurde eingeleitet.

In China kommt es oft zu tödlichen Bränden, Brandschutzvorschriften für Gebäude werden häufig missachtet. Im April starben 18 Menschen bei einem Feuer in einer Karaoke-Bar im Süden des Landes. Im vergangenen November kamen 19 Menschen bei einem Brand in einem Gästehaus in Peking ums Leben.