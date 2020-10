Heftige Regenfälle lösen Überschemmungen aus

Mindestens 30 Tote bei Unwettern in Indien

Hyderabad (AFP) - Bei schweren Unwettern im Süden Indiens sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Am stärksten betroffen war der Bundestaat Telangana, aber auch in den Nachbarstaaten Andhra Pradesh und Karnataka gab es Überschwemmungen, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen, Häuser standen unter Wasser.

Überschwemmungen im Süden Indiens © AFP

In Hyderabad kamen neun Menschen beim Einsturz einer Mauer ums Leben. Zehn weitere starben den örtlichen Behörden zufolge durch Stromschlag und Ertrinken. Acht Mitglieder einer Familie, die von ihrem Balkon aus die Überschwemmungen beobachteten, wurden von den Fluten mitgerissen.

Auf Videoaufnahmen waren Autos zu sehen, die von den Wassermassen weggespült wurden und Brücken, die von den anschwellenden Flüssen überflutet wurden. Das Militär und Kräfte des Katastrophenschutzes waren im Einsatz, um Bewohner aus ihren Häusern zu retten.

Sturzfluten töten jedes Jahr Hunderte von Menschen in Indien. Experten machen die schlechte Bausubstanz sowie mangelhafte Warnsysteme für die vielen Todesopfer verantwortlich.