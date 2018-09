Fabrik von Rheinmetall-Denel nahe Kapstadt

Mindestens acht Tote bei Explosion in Munitionsfabrik in Südafrika

Kapstadt (AFP) - Bei einer Explosion in einer Munitionsfabrik nahe Kapstadt in Südafrika sind mindestens acht Menschen getötet worden. Die Explosion ereignete sich am Montagnachmittag in einer Fabrik von Rheinmetall-Denel, einer Tochterfirma des deutschen Waffenherstellers Rheinmetall, in Somerset West, wie ein Beamter der Stadt Kapstadt sagte. "Wir haben die Bestätigung, dass es acht Tote gibt." Die Explosion habe einen Brand ausgelöst, dieser sei inzwischen unter Kontrolle.

Polizei und Rettungskräfte vor der Munitionsfabrik © AFP

Rheinmetall-Denel erklärte, die Explosion habe sich in einem Fabrikgebäude ereignet. Die Firma konnte nach eigenen Angaben zunächst keine Angaben zu Opfern machen. Die Ursache der Explosion werde untersucht.