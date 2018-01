Feuer nach Explosion in Vereinsheim bei Tondela ausgebrochen

Mindestens acht Tote und mehrere Schwerverletzte bei Brand in Portugal

Lissabon (AFP) - Bei einem Brand in einem Vereinsheim im Norden Portugals sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Das Feuer brach nach Behördenangaben am Samstagabend in dem Gebäude nahe der Stadt Tondela aus, als sich dort rund 70 Menschen zu einem gemeinsamen Abendessen versammelt hatten. 38 Menschen seien verletzt worden, neun von ihnen schwer, teilte der Zivilschutz am Sonntag mit.

Feuerwehreinsatz in Tondela © AFP

Die neun Schwerverletzten wurden mit Hubschraubern nach Porto und Lissabon gebracht, sagte der Einsatzleiter des Zivilschutzes, Carlos Pereira. Ein Vertreter der Behörde hatte zunächst von 50 bis 60 Verletzten gesprochen.

Der Bürgermeister von Tondela, José António Jesus, sagte im Fernsehsender RTP, in dem Vereinsheim habe am Samstag ein Sueca-Turnier stattgefunden. Das Kartenspiel ist in Portugal sehr beliebt. Anschließend schauten sich die Anwesenden gemeinsam das Duell zwischen den Fußballklubs Benfica Lissabon und Sporting Braga an.

Ausgelöst wurde das Feuer nach Angaben des Bürgermeisters durch die Explosion eines Ofens. Die Flammen breiteten sich nach Angaben der Feuerwehr schnell aus. Nach etwa einer Stunde wurde der Brand gelöscht.

"Es geschah sehr schnell. Die gesamte erste Etage stand innerhalb von fünf Minuten in Flammen", sagte der Augenzeuge Julio Dias der Zeitung "Publico". Die Menschen hätten vergeblich versucht zu fliehen. Sie seien erst nach einigen Minuten entkommen, als Rettungskräfte eine Tür mit Hilfe eines an einem Geländewagen befestigten Seils aufbrachen. Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa kündigte an, noch am Sonntag zum Unglücksort zu reisen.