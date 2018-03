23 Menschen verletzt - Dichter Rauch behindert Löscharbeiten

Mindestens drei Tote bei Hotelbrand auf den Philippinen

Manila (AFP) - Bei einem Großbrand in einem Hotel in der philippinischen Hauptstadt Manila sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 23 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben am Sonntag bei dem Brand im Casino-Hotel "Waterfront Manila Pavilion" verletzt. Zwei weitere Menschen galten Stunden nach Ausbruch des Feuers noch als vermisst.

Feuerwehreinsatz an brennendem Hotel in Manila © AFP

Dicker Rauch und starker Wind behinderten die Löscharbeiten. Mehrere Menschen mussten per Hubschrauber vom Dach des in Qualm gehüllten Hochhauses gerettet werden.

Das Feuer brach nach ersten Ermittlungen im Casino oder einem Zwischengeschoss des 21-stöckigen Gebäudes aus, die Brandursache war zunächst unklar.