Panische Bewohner springen in den Tod

Mindestens elf Tote bei Brand in Wohnblock in Tschechien

Prag (AFP) - Bei einem Brand in einem Wohnblock in Tschechien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern bei dem Unglück in Bohumin im Osten des Landes seien fünf Menschen, die im Panik aus einem Fenster im zwölften Stock gesprungen seien, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag.

Schaulustige am Unglücksort © AFP

Das Feuer brach demnach in einer Wohnung in der elften Etage des 13 Stockwerke hohen Wohnturmes aus. In der betroffenen Etage seien sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Kind. Obwohl die Feuerwehr sehr schnell vor Ort gewesen sei und mit den Löscharbeiten begonnen habe, seien während ihres Einsatzes fünf Menschen aus einem Fenster im darüber liegenden Stockwerk gesprungen.

Nach Angaben des tschechischen Innenministers Jan Hamacek wurde bei den Löscharbeiten ein Feuerwehrmann schwer verletzt. Hamacek sprach von einer "großen Tragödie".