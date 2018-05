Acht Menschen werden noch vermisst - Zahlreiche Seeleute in Gefahr

Mindestens elf Tote durch Tropensturm "Mekunu" im Oman und im Jemen

Salalah (AFP) - Die Zahl der Toten durch Tropensturm "Mekunu" im Oman und im Jemen ist auf mindestens elf gestiegen. Wie Behörden der beiden Länder am Sonntag mitteilten, wurden außerdem acht Menschen vermisst. Der Sturm war in den vergangenen Tagen über die jemenitische Insel Socotra gezogen und dann mit heftigen Böen und Regenfällen in Oman auf Land getroffen.

Sturm-Vorboten in Salalah © AFP

Im Oman gingen die Behörden nach ersten Einschätzungen von vier Toten aus. Darunter war ein zwölfjähriges Mädchen, das am Freitag starb, als es von einer Sturmböe erfasst und gegen eine Mauer geschleudert wurde. Auf Socotra starben nach Angaben der jemenitischen Regierung sieben Menschen durch den Sturm.

Im Oman waren insbesondere die südlichen Provinzen Dhofar und Al-Wust betroffen. Teams des Zivilschutzes retteten nach eigenen Angaben hunderte Menschen. Darunter waren auch 260 ausländische Seeleute, die der Sturm auf ihren Schiffen überrascht hatte.

"Mekunu" zog anschließend weiter in Richtung Saudi-Arabien und sollte am Sonntag die große Sandwüste Rub al-Chali treffen. Er war ursprünglich als Wirbelsturm eingestuft wurden, schwächte sich aber später ab und galt nur noch als tropischer Sturm."Mekunu" ist der erste Tropensturm der diesjährigen Saison im Indischen Ozean.