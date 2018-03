Fahrzeuge im Autobahnverkehr von der Konstruktion zerquetscht

Mindestens sechs Tote bei Brückeneinsturz in Miami

Miami (AFP) - Mitten im dichten Autobahnverkehr in Miami ist eine neue Fußgängerbrücke eingestürzt - mindestens sechs Menschen wurden getötet, nachdem die 950 Tonnen schwere Betonkonstruktion am Donnerstag mehrere Autos unter sich begrub. Weitere neun Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Die Bergungsarbeiten in der Großstadt im US-Bundesstaat Florida dauerten am Tag danach an. Die Hoffnung auf Überlebende in den Trümmern gaben die Rettungsdienste aber bereits auf.

Die Unglücksstelle nach dem Brückeneinsturz in Miami © AFP

Die 88 Meter lange Brücke, welche die Florida International University (FIU) mit Studentenwohnheimen verbinden sollte, war noch nicht nicht in Benutzung. Eröffnet werden sollte die Brücke erst zu Jahresbeginn 2019. Der Abschnitt über die Autobahn war erst am vergangenen Samstag errichtet worden. Die Ursache des Unglücks war zunächst völlig unklar. Angewendet worden war eine neuartige modulare Bauweise, die schnellere Arbeiten ermöglicht.

Augenzeugen verglichen die Wucht des Einsturzes mit dem Einschlag einer Bombe. "Es sieht buchstäblich so aus, als sei eine Bombe detoniert", sagte der Polizist Juan Carlos Llera, der als einer der ersten Helfer an der Unglücksstelle eintraf. Die Anwohnerin Yolanda González berichtete: "Ich hörte mein Fenster vibrieren. Es schien, dass die Erde zitterte. Ich dachte, es wäre eine Bombe."

Ein Autofahrer berichtete, wie er und einige andere Fahrer aus den Autos gesprungen und zum Unglücksort gerannt seien. "Wir haben Menschen geholfen, deren Autos mindestens zur Hälfte zerquetscht waren." Zwei Lastwagen seien komplett zerdrückt worden.

Die Brücke stürzte auf mindestens acht Fahrzeuge. Hunderte Feuerwehrleute waren mit Spürhunden im Einsatz. Auch wurde ein gewaltiger Kran eingesetzt, um die Autobahn freizuräumen. Die Bergungsarbeiten waren nach Polizeiangaben äußerst riskant, da nach Einschätzung von Fachleuten auch die Brückenträger beidseitig der Autobahn einzustürzen drohten.

Bereits in der Nacht stellten die Rettungsdienste die Suche nach Überlebenden ein. "Wir sind zu dem Schluss gelangt, dass es keine Überlebenden mehr gibt", sagte der örtliche Feuerwehrchef Dave Downey. Polizeichef Juan Pérez schloss nicht aus, dass noch weitere Leichen in den Autowracks gefunden werden könnten.

Mindestens zehn Menschen waren ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einer von ihnen erlag dort seinen Verletzungen, womit die Zahl der Toten auf sechs stieg.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung wegen möglichen Totschlags ein. Allerdings lasse sich noch nicht sagen, ob womöglich strafrechtlich relevante Verfehlungen bei dem Brückenbau vorlägen, sagte Polizeichef Pérez. Die FIU hatte die 14,2 Millionen Dollar (11,5 Millionen Euro) teure Brücke wegen ihrer Bauweise als "im Stil einzigartig" angepriesen.

Das an dem Bau beteiligte Unternehmen FIGG Engineering Group sagte zu, mit den Behörden in jeder Hinsicht kooperieren zu wollen. "Wir sind fassungslos", hieß es in einer Erklärung. "In unserer 40-jährigen Firmengeschichte ist nichts Derartiges bislang passiert."

Die FIU äußerte sich "schockiert und traurig über die tragischen Ereignisse". Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, sagte, US-Präsident Donald Trump werde jede notwendige Unterstützung anbieten.

In den USA kommt es trotz der vielerorts maroden Infrastruktur eher selten vor, dass Brücken einstürzen. Bei dem tödlichsten Unglück dieser Art in den vergangenen Jahrzehnten kamen 2007 im US-Bundesstaat Minnesota 13 Menschen ums Leben.