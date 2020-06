Erschütterungen auch in Mexiko-Stadt zu spüren

Mindestens sechs Tote durch schweres Erdbeben im Süden Mexikos

Oaxaca (AFP) - Mitten im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist Mexiko von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Das Beben der Stärke 7,5 erschütterte am Dienstag den Süden und das Zentrum des Landes. Mindestens sechs Menschen kamen nach Angaben der Behörden ums Leben, dutzende weitere wurden verletzt. Hunderte Gebäude wurden beschädigt.

Vom Erdbeben beschädigtes Haus in Oaxaca © AFP

Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Nationalen Seismologischen Instituts in der Stadt Crucecita im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Die Kleinstadt an der Pazifikküste ist ein beliebtes Ziel für Urlauber. Die US-Behörden gaben eine Tsunami-Warnung für Teile der mexikanischen, zentral- und südamerikanischen Pazifikküste sowie den US-Bundesstaat Hawaii heraus. Nach wenigen Stunden hob das US-Tsunami-Warnzentrum im Pazifik die Warnung aber wieder auf.

Alle sechs Todesopfer wurden im Umkreis von Crucecita verzeichnet. Die meisten wurden von niedergestürzten Gebäudeteilen erschlagen. Auch starb ein Arbeiter der staatlichen Ölfirma Pemex, als er in der Raffinerie von Salina Cruz von einer Anlage stürzte. In einer vorherigen Zwischenbilanz war noch von vier Toten die Rede gewesen.

Mehr als 500 Gebäude im Bundesstaat Oaxaca wurden nach Angaben der Behörden beschädigt, darunter 15 Gesundheitszentren. Die Erschütterungen des Bebens waren auch in der mehr als 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren gewesen. Hunderte Menschen rannten auf die Straßen. Büro- und Wohngebäude wankten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Insgesamt hielten sich die Sachschäden aber offensichtlich in Grenzen. "Glücklicherweise haben wir keine größeren Schäden", sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador. Es sei keine wesentliche Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Raffinerien oder Wasserkraftwerke beschädigt worden.

Das vorher jüngste große Erdbeben in Mexiko hatte sich im September 2017 ereignet. Damals kamen 370 Menschen ums Leben, die meisten davon in Mexiko-Stadt.

Mexiko hat derzeit auch schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Am Dienstag wurde ein Rekordanstieg der Neuinfektionen um 6288 binnen 24 Stunden verzeichnet - die höchste Zahl seit dem ersten bekannten Auftreten des neuartigen Erregers im Land. Insgesamt wurden damit in Mexiko rund 191.400 Ansteckungsfälle gezählt. Die offizielle Zahl der Todesopfer lag bei 23.377. Nach Brasilien ist Mexiko das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Lateinamerika.