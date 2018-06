Feuervulkan stößt Asche und Gesteinsbrocken aus

Mindestens sechs Tote und 20 Verletzte bei Vulkanausbruch in Guatemala

Guatemala-Stadt (AFP) - Beim Ausbruch des Feuervulkans (Volcán de Fuego) in Guatemala sind am Sonntag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere 20 Menschen seien verletzt worden, sagte der Sprecher des Katastrophenschutzes in dem Land in Mittelamerika, David de León. Mehr als 2000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Feuervulkan (l.) in Guatemala © AFP

Der Vulkan, der 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, stieß Asche und Gesteinsbrocken aus. Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem am Rande des Vulkans gelegene Ortschaften. Wegen des Ascheregens musste allerdings auch der internationale Flughafen von Guatemala-Stadt vorübergehend den Betrieb einstellen, wie die zivile Luftfahrtbehörde mitteilte.

Der Feuervulkan ist 3763 Meter hoch. Es ist bereits der zweite Ausbruch in diesem Jahr.