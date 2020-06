Erschütterungen auch in Mexiko-Stadt zu spüren

Mindestens vier Tote durch schweres Erdbeben im Süden Mexikos

Mexiko-Stadt (AFP) - Durch ein schweres Erdbeben sind in Mexiko mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Menschen wurden am Dienstag durch das Beben der Stärke 7,5 im Süden des Landes verletzt, wie die regionalen Behörden mitteilten. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Nationalen Seismologischen Instituts in der Stadt Crucecita im Bundesstaat Oaxaca.

Vom Erdbeben beschädigtes Haus in Oaxaca © AFP

Die US-Behörden gaben eine Tsunami-Warnung für die Küsten von Südmexiko, Guatemala, El Salvador und Honduras heraus. Nach wenigen Stunden hob das US-Tsunami-Warnzentrum im Pazifik die Warnung aber wieder auf.

Drei der Todesopfer kamen laut den Behörden des Bundesstaats Oaxaca in einer Gegend nahe des Erdbeben-Zentrums ums Leben. Sie wurden von niedergestürzten Gebäudeteilen erschlagen. Bei dem vierten Toten handelt es sich um einen Arbeiter der staatlichen Ölfirma Pemex. Er stürzte von einer Anlage in der Raffinerie von Salina Cruz im Bundesstaat Oaxaca ab. In einer vorherigen Zwischenbilanz war noch von nur einem Toten die Rede gewesen.

Die Erschütterungen des Bebens waren auch in der mehr als 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren gewesen. Menschen rannten auf die Straßen, Büro- und Wohngebäude wankten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Sachschäden hielten sich nach Angaben der Behörden aber in Grenzen. "Glücklicherweise haben wir keine größeren Schäden", sagte Mexikos Präsident Andres Manuel López Obrador.

Das zuvor jüngste große Erdbeben in Mexiko ereignete sich im September 2017. Damals kamen 370 Menschen ums Leben, die meisten davon in Mexiko-Stadt.