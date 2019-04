Heftige Regenfälle setzen brasilianische Metropole unter Wasser

Mindestens zwei Tote bei Gebäudeeinsturz in Rio de Janeiro

Rio de Janeiro (AFP) - Bei einem Gebäudeeinsturz in einem Vorort von Rio de Janeiro sind am Freitag mindestens zwei Menschen gestorben. Zwei weitere wurden nach offiziellen Angaben verletzt, die Feuerwehr suchte in den Trümmern nach Überlebenden. Für die beiden eingestürzten benachbarten Häuser in der Favela Muzema habe es keine Baugenehmigung gegeben, teilte der Bürgermeister des Stadtteils Itanhanga laut Medienberichten mit.

Verwüstungen nach Sturm in Rio de Janeiro © AFP

Rio de Janeiro wird seit Montagabend von heftigen Regenfällen und Sturzfluten heimgesucht, das Unwetter forderte bereits mehrere Todesopfer. Einige Straßen verwandelten sich in reißende Ströme, Bäume wurden entwurzelt und Autos davongeschwemmt. Wohnhäuser und Geschäfte sind durch Trümmer und Schlamm verwüstet.