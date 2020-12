Wirbelsturm verwüstet Dörfer

Mindestens zwei Tote durch Zyklon "Yasa" auf den Fidschi-Inseln

Suva (AFP) - Der Zyklon "Yasa" hat auf den Fidschi-Inseln zahlreiche Dörfer verwüstet und mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. Nach Behördenangaben vom Freitag löste der Wirbelsturm Sturzfluten und Erdrutsche aus, als er am späten Donnerstagabend auf Land traf. Rettungskräfte waren im Einsatz, um die am schwersten betroffenen Ortschaften zu erreichen.

Überschwemmungen auf den Fischi-Inseln © AFP

Zalim Hussein aus dem kleinen Ort Savusavu berichtete, er habe um sein Leben gefürchtet, als er sich während des Sturms in seinem Haus verschanzte: "Ich konnte abbrechende Äste und wegfliegende Dächer meiner Nachbarn hören, und riesige Brecher trafen auf das Ufer", erzählte er AFP. "Wir hatten alle Angst um unser Leben. In meinen 65 Jahren habe ich so etwas noch nicht erlebt."

Ein Sprecher der Hilfsorganisation Save the Children sagte, es gebe Berichte, wonach mehrere Dörfer komplett zerstört seien. 24.000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.

"Yasa" ist bereits der vierte Zyklon der höchsten Sturmstärke Fünf innerhalb von vier Jahren, der die Fidschi-Inseln erreicht. Regierungschef Frank Bainimarama machte den von Menschen verursachten Klimawandel für die Katastrophe verantwortlich. "Das ist nicht normal. Es herrscht Klima-Notstand", schrieb er im Kurzmitteilungsdienst Twitter.