Tausende Touristen aus antiker Felsenstadt Petra in Sicherheit gebracht

Mindestens zwölf Tote bei Überschwemmungen in Jordanien

Amman (AFP) - Bei Sturzfluten nach heftigen Regenfällen in Jordanien sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Aus der berühmten Felsenstadt Petra mussten mehr als 3700 Touristen in Sicherheit gebracht werden. In Teilen des berühmten Unesco-Welterbes und der Umgebung stiegen die Fluten bis zu vier Meter hoch, wie das Staatsfernsehen am Samstag berichtete. Fernsehbilder zeigte Touristen, die in höher gelegenen Teilen der Wüstenregion Schutz suchten.

Auto im Schlamm nach Sturzflut in Madaba © AFP

Nahe der historischen Stadt Madaba suchten die Rettungskräfte am Samstag nach einem Mädchen, das von den Fluten mitgerissen wurde. Ein zweites zunächst vermisstes Mädchen wurde tot gefunden. Sämtliche Schulen blieben am Samstag geschlossen, da weitere schwere Regenfälle vorausgesagt waren.

Das israelische Außenministerium erklärte derweil, sechs zunächst vermisste israelische Touristen hätten sich gemeldet und seien wohlauf.

Erst vor etwa zwei Wochen waren bei schweren Unwettern im Westen Jordaniens 21 Menschen ums Leben gekommen - darunter zahlreiche Schüler, die auf der Rückfahrt von einem Ausflug in die Urlaubsregion am Toten Meer waren. Die Wassermassen rissen ihren Schulbus sowie mehrere Spaziergänger mit sich. Nach der Katastrophe waren der Bildungs- und der Tourismusminister zurückgetreten.

Jordanien ist ein wasserarmes Land und besteht zu 90 Prozent aus Wüsten. Schwere Regenfälle können vom trockenen Boden nicht aufgenommen werden und Sturzfluten auslösen.