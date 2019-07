Australische Polizei findet Meth im Millionenwert

Mit 200 Kilo Drogen beladener Transporter rammt ausgerechnet Polizeiwagen

Sydney (AFP) - Ein mit mehr als 200 Kilogramm Drogen beladener Transporter hat in Australien ausgerechnet ein Polizeiauto gerammt - und damit die Polizei auf seine Spur gebracht. Bilder einer Überwachungskamera zeigten am Dienstag, wie ein weißer Transporter vor einem Polizeirevier in einem Vorort von Sydney die Front eines quer zur Fahrbahn geparkten Polizeiautos demoliert, aber unbeirrt weiterfährt. Rund eine Stunde später und weniger als zehn Minuten vom Unfallort entfernt sei der mutmaßliche Fahrer gestellt worden, teilte die Polizei mit.

Methamphetamine sind synthetische Drogen © AFP

Im Auto des 26-Jährigen befanden sich demnach Umzugskisten mit 237 Kilogramm Methamphetaminen mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 200 Millionen australischen Dollar (178 Millionen Euro). Der Fahrer des Transporters wurde unter anderem des großangelegten Handels mit Drogen und des fahrlässigen Fahrens beschuldigt.

Diese synthetische Droge Meth wird in Australien zu einem immer größeren Problem. Einem im vergangenen Jahr veröffentlichten Regierungsbericht zufolge hat das Land proportional mehr Konsumenten als die meisten Länder.