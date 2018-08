Aggressiver verletzt sich selbst - Keine Anhaltspunkte für Anschlagsversuch

Mit Messern bewaffneter Mann vor Polizeirevier in Flensburg angeschossen

Flensburg (AFP) - Vor einem Polizeirevier im schleswig-holsteinischen Flensburg haben Polizisten am Mittwochmorgen einen mit Messern bewaffneten Mann angeschossen. Er habe sich aggressiv verhalten, selbst verletzt und nicht auf Aufforderungen zum Ablegen der Waffen reagiert, teilten die Beamten mit. Ein Polizist habe ihn ins Bein geschossen.

Einsatzwagen der Polizei (Archivbild) © AFP

Die Identität des Manns war demnach noch unklar, Anhaltspunkte für einen Vorfall mit islamistischem Hintergrund sahen die Ermittler aber nicht. Den Angaben zufolge hatte die Polizei gegen 06.20 Uhr die Information erreicht, dass sich auf der Straße in Höhe eines Polizeireviers ein Mann auf der Straße ausziehen würde. Beamte trafen ihn dort mit entkleidetem Oberkörper sowie einem Messer in jeder Hand an.

Auch die Androhung des Einsatzes von Pfefferspray ignorierte der Mann demnach. Darauf schoss ein Beamter. Einsatzkräfte leisteten erste Hilfe, danach kam der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.