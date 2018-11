Nach gescheitertem Grillversuch im Rheinland muss die Feuerwehr anrücken

Mit Promille und ohne Pfanne: 41-Jähriger legt Fleisch direkt auf Herdplatte

Euskirchen (AFP) - Mit 4,5 Promille Alkohol im Blut hat ein Wohnungsinhaber im Rheinland ein Stück Fleisch gebraten - und zwar ohne Pfanne. Der 41-Jährige legte das Fleisch in seiner Wohnung in Zülpich direkt auf die Ceranplatte des Herds und schlief anschließend ein, wie die Polizei am Freitag in Euskirchen mitteilte. Die von einem Nachbarn alarmierte Feuerwehr brachte den Mann ins Krankenhaus.

Blaulicht an einem Feuerwehrwagen © AFP

Der Mitbewohner rief die Rettungskräfte, als er am frühen Donnerstagabend in dem Mehrfamilienhaus Feueralarm und Rauch wahrnahm. Die Feuerwehrleute schalteten den Herd aus und lüfteten die Wohnung. Ein offenes Feuer entstand bei dem gescheiterten Grillversuch nicht.