Gericht erörtert mit Verfahrensbeteiligten Fortgang des Mammutprozesses

Mit Spannung erwartetes Rechtsgespräch zum Loveparade-Prozess begonnen

Düsseldorf (AFP) - Nach 96 Verhandlungstagen hat am Mittwoch in Düsseldorf das mit Spannung erwartete sogenannte Rechtsgespräch zum Fortgang des Strafprozesses um die Loveparade-Tragödie begonnen. In dem Gespräch will die Kammer des Duisburger Landgerichts mit Staatsanwaltschaft, Verteidigern und Nebenklägern den Verhandlungsverlauf erörtern und dabei auch eine eigene Einschätzung zur bisherigen Beweisaufnahme abgeben.

Loveparade-Verhandlungssaal in der Düsseldorfer Messe © AFP

Im Mittelpunkt könnte dabei die Frage stehen, ob das Gericht womöglich in Abstimmung mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung eine Einstellung des Verfahrens gegen die insgesamt zehn Angeklagten erwägt. Die Öffentlichkeit ist zu dem Rechtsgespräch im Verhandlungssaal auf dem Düsseldorfer Messegelände nicht zugelassen.

Allerdings will das Gericht bei der Fortsetzung des Prozesses am Donnerstag einen Vermerk über den Inhalt des Gesprächs verlesen. Opferanwälte äußerten bereits nach Bekanntwerden der Planungen für das Rechtsgespräch die Befürchtung, das Loveparade-Verfahren solle zumindest teilweise eingestellt werden.

Die Dauer des Rechtsgesprächs, an dem bis 75 Prozessbeteiligte teilnehmen konnten, galt als völlig offen. In dem Prozess müssen sich seit Dezember 2017 sechs Bedienstete der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Loveparade-Veranstalters verantworten.

Die Anklage legt ihnen fahrlässige Tötung beziehungsweise fahrlässige Körperverletzung zur Last. Bei der Loveparade in Duisburg am 24. Juli 2010 hatte es ein verheerendes Gedränge gegeben, in dem 21 Menschen getötet und mehr als 650 verletzt wurden.

Bisland wurden 58 Zeugen vernommen. Aus Platzgründen findet der Prozess in einem Kongresszentrum der Düsseldorfer Messe statt.