Sonderzug für Touristen fährt erstmals von St. Petersburg bis zum Polarkreis

Mit dem "Zarengold" durch die russische Arktis

St. Petersburg (AFP) - Touristen können erstmals mit einem Sonderzug durch die russische Arktis reisen. Ein Zug mit 91 Passagieren brach am Mittwoch in St. Petersburg zu seiner Jungfernfahrt nach Murmansk nördlich vom Polarkreis auf. "Die Arktis fasziniert jeden", sagte Nurlan Mukash, der örtliche Leiter der deutschen Agentur "Lernidee Erlebnisreisen", die hinter dem Projekt steht. Mukash hofft, dass er nach diesem "Test" die Reise noch öfter anbieten kann.

Gertruda Cless im Schlafwagen des Sonderzugs © AFP

Der Sonderzug mit dem deutschen Namen "Zarengold" reist von St. Petersburg über Petrosawodsk und die historische Stadt Kem bis Murmansk an der Barentssee. Von dort geht es per Bus weiter zum norwegischen Kirkenes und dann per Schiff oder Flugzeug nach Oslo beziehungsweise Spitzbergen. An der ersten Testfahrt nahmen Touristen aus sieben Ländern teil, darunter aus Deutschland, der Schweiz und den USA.

Ziel sei es, künftig regelmäßige Fahrten anzubieten, sagte Mukash. Für kommendes Jahr sind demnach zwei Fahrten geplant, 2021 dann vier.