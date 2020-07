Schrille Outfits für Popstar David Bowie machten Japaner weltweit bekannt

Mode-Pionier Kansai Yamamoto mit 76 Jahren gestorben

Tokio (AFP) - Der japanische Modedesigner Kansai Yamamoto, der mit farbenfrohen Designs und seiner Zusammenarbeit mit David Bowie weltweit bekannt wurde, ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren an Leukämie, wie seine Tochter Mirai Yamamoto am Montag mitteilte. Yamamoto galt als Pionier der japanischen Modeindustrie.

Kansai Yamamoto © AFP

"Er verließ die Welt friedvoll und im Kreise seiner Lieben", teilte die Schauspielerin Mirai Yamamoto zum Tod ihres Vaters im Onlinedienst Instagram mit. "Für mich war er nicht nur die energiegeladene Seele, als die die Welt ihn kannte. Für mich war er vor allem jemand, der sehr nachdenklich, herzlich und leidenschaftlich war."

Yamamoto machte sich ab den 70er Jahren mit farbenfrohen Avantgarde-Stücken, die Geschlechtergrenzen überschritten und häufig Elemente der japanischen Kultur aufgriffen, einen Namen. Für David Bowies Alter Ego Ziggy Stardust entwarf er eine Reihe von Outfits. "Ich fand Davids Ästhetik und sein Interesse daran, Geschlechtergrenzen zu überschreiten, schockierend schön", sagte Yamamoto dazu 2018 der Website "The Cut".

Auch für andere Weltstars entwarf der Designer die Bühnen-Outfits, unter anderem für Elton John und Stevie Wonder. Zudem veranstaltete er weltweit riesige Shows, bei einer von ihnen strömten auf dem Roten Platz in Moskau 120.000 Zuschauer zusammen.

Yamamoto begründete die Farbenpracht seiner Werke unter anderem mit seiner schwierigen Kindheit - er wolle mit den Entwürfen bewusst einen Gegenpunkt setzen. Seine Eltern trennten sich, als er sieben Jahre alt war, und er wurde in ein Kinderheim hunderte Kilometer entfernt geschickt. Zusammen mit seinen zwei jüngeren Brüdern sei er dorthin mit dem Zug gefahren, berichtete der Designer: "Wie sehr habe ich all die glücklichen Familien in den beleuchteten Fenstern beneidet. Ich war einsam - und ich kann das bis heute nicht vergessen."